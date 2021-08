Secondo il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà la Cremonese sta per assicurarsi le prestazioni di Gianluca Gaetano. Secondo l’esperto il club lombardo avrebbe beffato il Crotone per il centrocampista azzurro. Il centrocampista tornerà dunque in prestito alla Cremonese, alla fine di una trattativa svernante come affermato dalla direttore generale grigiorosso Ariedo Braida.