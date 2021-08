Kiss Kiss – Venerato: “Il Napoli chiede 15 milioni per Manolas. Spunta la volontà del calciatore”

Ciro Venerato, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal:

“L’Olympiacos fa sul serio per Manolas e il giocatore tornerebbe volentieri nella sua terra. Il club greco vuole abbassare il prezzo del cartellino per accontentare Manolas sull’ingaggio. Il Napoli chiede circa 15 mln, che investirebbe questi soldi sul terzino con Emerson Palmieri che resta la priorità. Per il centrale il Napoli lo vorrebbe in prestito con diritto. Rugani viene preferito a Senesi. C’è stato un sondaggio del Napoli con l’entourage di Rugani. Rinnovo Insigne? Fino al 31 agosto non se ne parlerà. L’Inter ha due priorità che sono Zapata e Correa. Se sfumassero Marotta chiamerebbe De Laurentiis per Insigne. Il Napoli non pone veto alla cessione. Escludo il ritorno di Maksimovic per volontà di De Laurentiis perchè al calciatore fu proposto per due volte il rinnovo che fu sempre rifiutato”.