Secondo il quotidiano Expreso, l’Inter si sta preparando a effettuare un nuovo colpo per il post Lukaku. Infatti, dopo l’arrivo di Edin Dzeko, Marotta pensa al serbo Luka Jovic, in uscita dal Real Madrid. L’attaccante può partire in prestito, il club nerazzurro avrebbe già avviato i contatti e sarebbe in trattativa con i blancos. Jovic era stato accostato al Napoli nell’estate del 2020 prima che arrivasse Victor Osimhen.