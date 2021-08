Iezzo: “Manolas resterà a Napoli: non vedo come l’Olympiacos possa pagargli lo stipendio”.

Gennaro lezzo, ex portiere del Napoli, è intervenuto durante Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare della prima di campionato e di un’eventuale partenza di Manolas. Le sue parole:

“Mi ricordo un esordio in campionato contro il Cagliari, c’era un caldo pazzesco. I calciatori sanno che farà caldo contro il Venezia, ma l’esordio è sempre emozionante. Il Venezia deve ancora lavorare sul mercato per potersi salvare, c’è un abisso rispetto al Napoli. Credo che Manolas resterà a Napoli, non vedo come l’Olympiacos possa pagargli lo stipendio”.