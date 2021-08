Comincia nel migliore dei modi l’avventura in Super Lig di Marek Hamsik, ex capitano del Napoli, da poco diventato un tesserato del Trabzonspor. Nella prima partita del campionato turco, il calciatore slovacco è andato in gol contro il Yeni Malatyaspor, siglando il gol dell’1-4 al minuto 42 del primo tempo, ed un assist per il gol che ha aperto le danze.