Corbo: “Il Napoli ha sempre creduto nel bliancio in ordine. Tra AdL e Gravina…”

Antonio Corbo, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dove ha parlato a proposito della filosofia dei conti in ordine, applicata in particolare dal Napoli. “Il Napoli ha sempre creduto nella filosofia dei conti in ordine. Gli azzurri non stanno attraversando il migliore dei momenti, ma sono sereni perché hanno i conti in regola. Invece ci sono altri club che non hanno badato al bilancio ed ora sono in grande difficoltà. Tra De Laurentiis e Gravina non ci sono più i rapporti di una volta. Avrei apprezzato se AdL avesse chiesto durante l’evento di Castel di Sangro spiegazioni al presidente Figc in merito al caso Inter. Non è possibile vincere uno scudetto e non potersi permettere gli stipendi di Lukaku e Hakimi“.