Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Napoli sarebbe in cerca di alcuni colpi al fine di puntellare la rosa, che in ogni caso piace molto al tecnico Luciano Spalletti. Il terzino sinistro maggiormente seguito dalla dirigenza azzurra sarebbe Pervis Estupinan, calciatore ecuadoregno in forza al Villarreal, club con il quale sono stati intensificati i contatti.