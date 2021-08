Il Corriere dello Sport torna sull’argomento Insigne nella sua edizione online: infatti, il rinnovo del capitano non solo è diventata una telenovela, ma anche un nodo gordiano impossibile da sciogliere.

Sabato Insigne ha brillato con il Pescara e ha dimostrato di esserci con la testa, dopo un grande Europeo da protagonista, facendo notare a tutti che questo Napoli ha tanto bisogno della sua qualità.

E la domanda che si pone il quotidiano è: ma ADL può correre il rischio di perdere Insigne, il faro di questa squadra? Il capitano è un giocatore così spettacolare e così unico che sarà difficile, quasi troppo sostituirlo.

Ma soprattutto, come fa l’Inter a tentennare e a non affondare per un calciatore del genere??