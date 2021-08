Beppe Bruscolotti, ex calciatore e capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Se Manolas dovesse partire il Napoli non avrebbe una grave perdita. A me non piace molto. Rugani come Albiol? Non scherziamo, Raul è di un’altra categoria, ora circolano molti nomi ma i tempi stringono e bisogna agire”.