A Radio Kiss Kiss Napoli è stato ospite l’ex difensore e capitano dell’Udinese Valerio Bertotto, che ha rilasciato opinioni su Luciano Spalletti. Ecco quanto detto:

”Insieme al mister si lavora bene, l’ho avuto come allenatore all’Udinese. E’ arrivato con le sue idee, e subito vi fu grande feeling con lui. Sono stati tre anni meravigliosi con il mister in panchina, perchè si raggiunse anche la Champions League. Pretende sempre il massimo, e si immerge molto in quello che è il suo ruolo”.