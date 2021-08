Stanislav Lobotka, la stagione del riscatto

Gennaio 2020. Il Napoli ha disperatamente bisogno di un calciatore in cabina di regia. Gli uomini scelti sono due: Diego Demme e Stanislav Lobotka. Lo slovacco è già stato cercato in passato dalla dirigenza, ora si è deciso: è il momento giusto per acquistarlo. 20 milioni circa nelle casse del Celta Vigo, numero 68, e si parte alla volta del Vesuvio.

La sua avventura parte da subito in salita, visto che il tecnico Gennaro Gattuso gli preferisce il tedesco. Ciò nonostante, riesce a guadagnarsi i suoi scampoli di partita, in alcune occasioni anche la titolarità. Le sue prestazioni sono buone, a volte viene anche invocato come titolare. Sembra di avere un buonissimo giocatore tra le mani con un potenziale ancora inespresso.

È la stagione successiva, la 20/21, che vedrà il periodo più difficile della sua carriera. L’arrivo di Tiémoué Bakayoko rende ancora più ardua la concorrenza a centrocampo. I minuti iniziano a diventare sempre di meno, le presenze da titolare si contano sulle dita di una mano. Tutto questo ad un livello decisamente più basso a quello abituale. Si parla di “pacco”, di “20 milioni sprecati”.

Ma il più grande giallo dell’annata riguarda la sua condizione fisica. Il centrocampista slovacco appare in un pessimo stato di forma, tanto da arrivare all’ipotesi di un prestito se non di una cessione. La sua avventura napoletana sembra destinata a terminare, tra il rammarico e la delusione di non aver potuto ammirare il suo talento. Una fotografia della sua annata può essere trasmessa attraverso la sua ultima partita giocata da titolare con la maglia azzurra: Granada-Napoli 2-0. Una delle peggiori partite dei partenopei della scorsa stagione. Nel gol del 2-0 avversario, si può osservare Lobotka correre ad una velocità minore rispetto a quella dell’arbitro. È la struggente rappresentazione della sua stagione.

In breve tempo, diventa oggetto di scherno dei tifosi, anche tramite l’utilizzo di termini di basso rango e di cattivo gusto. Addirittura, si è arrivato a maledire Marek Hamsik – uno slovacco che a Napoli ha costruito il suo regno – per averlo esaltato più volte. I vecchi tempi del Celta Vigo, quelli in cui dava l’impressione di poter diventare uno dei migliori registi al mondo, sembrano lontani. Si è parlato per tanto tempo di un Verratti dell’est, uno di quei giocatori di bassa statura a cui non togli la palla in nessuna maniera prevista dal regolamento del gioco del calcio.

È così che le carriere, anche quelle di maggior talento, si stroncano. Di Stanislav Lobotka resterà pochissimo. Verrà ricordato solo da quei pochi che nel suo talento, anche se espresso a sprazzi, hanno visto passar davanti quella scintilla che si accende di rado, che han visto ciò che poteva essere e che probabilmente non sarà mai.

L’ultima spiaggia alla quale aggrapparsi, pur di vederlo brillare in campo, è il destino. Solo un qualcosa di superiore può restituire una seconda possibilità ad un giocatore che sembra l’ombra di sé stesso. Però, è nei momenti più difficili che ciò che appare impossibile inizia pian piano a diventare realizzabile. Sul suo cammino, Lobotka ha la fortuna di incontrare un uomo, Luciano Spalletti, che crede in lui fin da subito. In una sessione di mercato in cui quasi nessun giocatore del Napoli è incedibile, tra i pochi sicuri di essere al centro del progetto del mister c’è lui. È in questo momento che nasce la sua opportunità di riscatto.

Ovviamente, una possibilità del genere non può esser solamente accompagnata da parole, ma anche da fatti. Il calciatore si è sottoposto ad una dieta per tornare più performante e dare onore alla sua reale e splendente natura. La sua motivazione è al massimo, sembra di vedere un giocatore diverso, soprattutto con uno scopo: quello di riscattarsi. La stagione non è ancora iniziata, ma il suo precampionato parla forte e chiaro: se questo è il livello dello slovacco, in questa stagione i tifosi del Napoli avranno un altro luccicante gioiello da ammirare.

Ora a parlare saranno i fatti, sarà quel destino che è in grado sia di darti un’altra possibilità, sia di mostrarsi nel suo volto più crudele e abbandonarti una volta per tutte. Ma si può dire con certezza che Stanislav Lobotka, al momento della partenza della nuova stagione, sembra essere tornato quello di un tempo. Pronto non solo a mostrarsi nella sua miglior versione, ma anche ad ottenere il suo personale riscatto.