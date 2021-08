Il calcio d’estate è finito, il ritiro di Castel di Sangro è ormai volto al termine ed è tempo di fare sul serio, pronti via che fra una settimana si scende in campo, alle 20:45 contro il Venezia. Per il Napoli però pare che il tempo si sia fermato, anzi il cronometro sembra non essere mai partito per la squadra di ADL richiusa nella sua bolla, mentre tutte le altre vedevano inesorabile passare il tempo e soprattutto vedevano sempre più vicina la fine del calciomercato.

Ebbene si, perchè mentre tutte le big si muovevano sul mercato il Napoli è l’unica che non ha fatto movimenti in entrata, anzi, proprio come se fosse rinchiusa nella sua bolla ha evitato ogni tipo di acquisto, facendo (ri)attivare il tempo dal ritiro in Abruzzo. Una corsa contro il tempo che ora riduce il Napoli a poco meno di una settimana dall’inizio del campionato senza certezze, dal calciomercato alle nuove maglie passando per le idee tattiche confuse e sparse proprio per la mancanza di interpreti.

Il calciomercato

Se c’è un aspetto in cui davvero il tempo pare si sia fermato per il Napoli è il calciomercato. Mentre tutte le big si muovevano e provavano a realizzare le proprie idee, il Napoli restava lì inesorabile alla finestra aspettando quasi che qualche colpo arrivasse per magia. Poi dal ritiro di Castel di Sangro scatta qualcosa, improvvisamente a centrocampo ci si accorge dell’assenza di Demme, e soprattutto che in difesa qualcosa non va. Non c’è un terzino che possa dare una mano concreta a Mario Rui e così parte la corsa frenetica all’esterno difensivo.

La coppia centrale di titolari vacilla e soprattutto Manolas sembra tentato dall’ipotesi Olympiacos, a quasi una settimana dall’inizio del campionato. Così in meno di una settimana Giuntoli si potrebbe ritrovare ben 2 ruoli scoperti in difesa e una coperta non corta, ma cortissima, che già da gennaio potrebbe far cadere il castello di carte che vuole costruire Luciano Spalletti.

Le nuove divise

Come se non bastasse fra le poche certezze, quasi nulle, accumulate da Spalletti per far sembrare tutto normale mancano le nuove divise. Ebbene si, perchè se tutte le squadre le presentano in tempo per i ritiri estivi o addirittura al termine della stagione precedente, quest’anno per il Napoli il dictat sembra un altro: disorganizzazione. Che la mossa di ADL di autoprodursi le maglie sia stata coraggiosa e sicuramente pioneristica in parte (come fece a suo tempo la Roma) nessuno lo mette in dubbio, ma da una società come il Napoli forse ci si aspettava qualcosa in più, e non di averle solo per la prima di campionato.

Ma diciamo che il patron voleva tenere tutti sulle spine e farci una sorpresa, speriamo che riesca a farla in tempo e che la disorganizzazione non rovini lo spettacolo. Qui quelle che potrebbero essere le nuove maglie, nulla di ufficiale ma se davvero dovessero essere così, allora buon lavoro presidente; ma non è giustificata la poca organizzazione.

Le idee tattiche

Piccola pausa, ma ora si ritorna al campo. Chi ha vissuto e soprattutto analizzato il ritiro di Castel di Sangro vedendo gli allenamenti, si è subito reso conto che Spalletti ha dovuto fare di necessità virtù. 3 moduli provati, per sopperire alle mancanze. Il primo quello già visto il 4-2-3-1, con Osimhen valorizzato al massimo e Ounas a fare il vice Zielinski super in forma, intanto però il quartetto difensivo sembra ridotto al minimo, e i titolari affermati sono i 4 che compongono la linea difensiva.

Il secondo è il 4-3-3, usato in entrambe le amichevoli, per valorizzare un trio d’attacco che se è in giornata fa quasi paura: Insigne, Osimhen e Politano in attesa di ritrovare Lozano e soprattutto Zielinski, visto nella posizione inedita di ‘falso nueve’ negli allenamenti, ma qui vale lo stesso discorso fatto poc’anzi per la difesa. Infine il 3-4-3, difesa ridotta proprio per la mancanza di un terzino sinistro di riserva, così facendo uno fra Mario Rui e Di Lorenzo si dedicava alla fase difensiva e l’altro a quella offensiva, provando anche ad arricchire un centrocampo orfano di Demme e di un mediano che possa inter-cambiarsi con Fabian Ruiz. Fra le possibili opzioni per sostituire Mario Rui, uno fra Malcuit e Zanoli scala a sinistra (nonostante non sia il proprio ruolo) e il problema sembra risolto; ma non è così.

A poco meno di una settimana questo Napoli ha davvero troppi interrogativi, che speriamo con l’inizio della stagione possano sparire, grazie anche a qualche colpo di mercato.