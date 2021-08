Repubblica – Il Napoli pensa al terzino: 3 nomi sul taccuino di Giuntoli

Poco meno di 7 giorni all’inizio del campionato, 15 alla chiusura del mercato e pure il Napoli non ha ancora chiuso il primo colpo di mercato. In un mercato che soffre, anche gli azzurri stentano a mettere mano al portafoglio ma pare che almeno un nuovo colpo ci sarà prima della fine della sessione estiva. Secondo Repubblica per Spalletti potrebbe arrivare un terzino, e il condizionale è d’obbligo. Ebbene si, perchè lo raccontiamo da tutta l’estate ma ad oggi è ancora un incognita il nome del prossimo difensivo.

Sul taccuino 3 sono i nomi caldi: Emerson del Chelsea è un profilo che continua a piacere ma sarà davvero difficile prenderlo data la richiesta del Chelsea. Come secondo nome resta caldo quello di Mandava del Lille, anche lì la pista è piuttosto complicata ma il Napoli ci proverà fino alla fine per strapparlo alle ‘Dogues’. In chiusura, l’ultimo nome è quello di Estupinan del Villareal, il quale pare che abbia confessato al club ‘amarillo’ di volere solo gli azzurri.