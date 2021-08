Insigne carico sui social: pronto per una nuova stagione

Se l’estate di Lorenzo Insigne è stata nella prima parte benedetta, grazie alla vittoria dell’Europeo, e nella seconda parte maledetta, causa rinnovo, non passano inosservate le sue prestazioni sul campo in ritiro. 2 gol in 2 amichevoli e sempre presente nelle azioni del Napoli. Con la stagione alle porte e la situazione rinnovo che turba animi e pensieri del 24, il capitano del Napoli prova a puntare il focus sulla nuova stagione, e questa mattina eloquente è il post su Instagram. 3 foto dal ritiro di Castel di Sangro e un braccio piegato in segno di forza, quasi a dire: “Io ci sono!”