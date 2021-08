Zanoli: “Il mio sogno è rimanere al Napoli, questo gruppo ha fame e vuole lo scudetto”

Alessandro Zanoli, giovane terzino del Napoli, è intervenuto ai microfono di Canale 8 prima del match amichevole contro il Pescara. Le sue parole:

“Sono felice di far parte del Napoli, ho la fiducia del mister e della società. Spero che nella partita di oggi Spalletti mi dia ancora l’occasione di dimostrare che posso stare a questi livelli. Ho conquistato la fiducia con la tanta voglia di lavorare, voglio arrivare ai livelli che sogno fin da bambino. Vorrei rimanere in questo gruppo, con questi compagni che mi stanno dando una grande mano”.

“Se è cambiata la mia dimensione? È cambiato il livello di compagni e avversari, qui c’è un gruppo compatto, che ha fame di vincere e di lottare per prendersi lo scudetto. In questo ritiro ho imparato da tutti, sono tutti grandi campioni. Non ho un modello preciso, ma guardo ai migliori del mio ruolo, come Carvajal”.

“Se posso giocare anche a sinistra? Sì, do il mio meglio ovunque mi metta il mister”