UFFICIALE – Le formazioni di Napoli-Pescara: Manolas e Zielinski out!

Il Napoli scende in campo per l’ultima amichevole prima dell’inizio della Serie A: la squadra di Luciano Spalletti sfiderà il Pescara per un ultimo test pre-campionato allo Stadio Patini di Castel di Sangro. Il match inizierà alle 17:30.

Il tecnico toscano schiera una formazione che potrebbe essere molto simile a quella che sarà la titolare contro il Venezia: tra i pali Meret è il prescelto, Rrahmani titolare al posto di Manolas, a centrocampo si fa spazio Lobotka e Elmas. Insigne titolare.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

NAPOLI: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Lobotka, Fabian, Elmas, Politano, Osimhen, Insigne.