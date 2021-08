L’edizione odierna di TuttoSport dedica ampio spazio a Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, e al calciomercato della società partenopea: “Lorenzo spera che il Napoli trovi un accordo col suo agente Pisacane, vorrebbe chiudere la carriera in azzurro, ma è consapevole che se arriverà un club con almeno 20 milioni, il presidente darà il via libera per la cessione. Il ds Giuntoli ha fermato le trattative per Ounas: se dovesse partire Insigne, sarà lui il sostituto“.