Ciro Venerato, giornalista Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli facendo il punto della situazione sul calciomercato del Napoli.

Ecco quanto affermato: “Al Napoli piacciono D’Ambrosio e Vecino ma non sono in uscita dall’Inter. Il club nerazzurro darebbe Gagliardini al Napoli ma non ci sono offerte o contatti concreti da parte della società azzurra. Le priorità dei nerazzurri sono Zapata e Correa, qualora dovessero sfumare queste due soluzioni allora l’Inter potrebbe concentrarsi su Insigne. Secco no del club partenopeo per Sanchez. Ounas? Se Insigne dovesse andar via è bloccato altrimenti potrebbe partire in caso di offerte interessanti”.