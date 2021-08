LIVE 71′ – Bellissima imbucata di Insigne per Petagna che da solo davanti al portiere non riesce a infilare in porta. Occasione simile a quella di Osimhen.

77′ – Altri due cambi per il Napoli: dentro Zedadka e Machach, fuori Elmas e Insigne

79′ – GOL DEL NAPOLI! Karim Zedadka infila in rete un bellissimo cross di Malcuit.