L’edizione odierna de Il Resto del Carlino dedica ampio spazio al Bologna e in particolare a Orsolini che interessa al Napoli: “La mossa a sorpresa potrebbe essere rappresentata dalla partenza di uno tra Skov Olsen e Orsolini: da Napoli e Lazio filtrano interessamenti anche per i due rossoblù, in caso di addio di Insigne, anche se la prima opzione dell’Inter pare il laziale Correa”