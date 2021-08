L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio a Kalidou Koulibaly e al calciomercato del Napoli. Infatti, come riportato dal quotidiano, il senegalese interessa al PSG per sostituire Sergio Ramos. Infatti il difensore spagnolo si è infortunato ed i tempi di recupero non sembrano brevi. La richiesta del Napoli per Koulibaly è di 50 milioni di euro.