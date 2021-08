Gazzetta – Il Napoli pressa il Feyenoord per Senesi: i dettagli della trattativa!

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio al calciomercato del Napoli e in particolare a Senesi: “Marcos Senesi, il difensore centrale del Feyenoord che, da argentino, si è detto disposto a trasferirsi nella città che per sette anni è stata di Maradona e che lo resterà per sempre. Il problema è il costo del cartellino, valutato dal club olandese tra i 12 e i 15 milioni. Giuntoli ha chiesto il giocatore in prestito, un’ipotesi molto remota, ma lui spera di riuscire a convincere il Feyenoord”