Gazzetta – Accordo SKY-DAZN per trasmettere tutte le partite nei locali pubblici: ok della Lega

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio all’accordo tra Sky e Dazn per trasmettere tutte le partite nei locali pubblici: “I gestori dei locali pubblici possono sorridere. Dopo l’accordo Sky-Prime per la Champions, ieri l’assemblea della Lega di A ha dato il via libera a quello Dazn-Sky per trasmettere tutte le gare di campionato in bar, ristoranti e hotel, appoggiando dunque la sublicenza delle 7 partite che Dazn ha in esclusiva. Serve ora l’autorizzazione dell’ AgCom e dell’Autorità della concorrenza e del mercato”.