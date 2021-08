Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Napoli avrebbe rifiutato un’offerta del Torino per Adam Ounas. I granata hanno proposto il prestito con diritto di riscatto per garantirsi le prestazioni dell’algerino. Proposta rispedita al mittente dalla società partenopea. Di conseguenza, il Toro si sta pian piano delineando dalla corsa per Ounas, e ha deciso di virare su Chiquinho, calciatore del Benfica.