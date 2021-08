Sky – Rinnovo Insigne, spunta la clamorosa possibilità! La situazione

Lorenzo Insigne non ha intenzione di lasciare il Napoli. Tuttavia, la questione rinnovo è molto delicata e non è ancora chiusa. Al momento, i partenopei non possono vantare di calciatori incedibili e tra questi figura il capitano. Il prezzo per la cessione è fissato a 30 milioni trattabili. Alla finestra ci sono Inter, Everton ed altri club esteri.

Insigne però non apprezzerebbe molto l’idea di dover andar via dalla sua squadra del cuore, a meno che il mercato non lo costringa a prendere questa decisione. Se questa fosse la chiusura dell’avventura del fresco campione d’Europa, potrebbe andar via a parametro zero, alla scadenza del suo contratto, e giocare un’ultima stagione al Napoli. A riportare è Sky Sport.