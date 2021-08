Martino: “Gaetano potrebbe fare il salto di qualità ad una condizione”

Carmine Martino, radiocronista, è intervenuto a Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, dove si è soffermato su Gianluca Gaetano. “Gaetano potrebbe trovare il suo spazio se la rosa rimanesse questa, ma se il Napoli acquistasse un altro centrocampista per lui sarebbe più difficile. Questo è il motivo per cui la situazione è incerta, bisognerà attendere la conclusione del calciomercato. Per me, se Gaetano rimanesse e se Spalletti gli concedesse le sue opportunità, potrebbe fare il definitivo salto di qualità”.