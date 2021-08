Cagni: “I terzini sinistri forti sono pochi. Spalletti è intelligente e furbo”

Gigi Cagni, allenatore, è intervenuto presso Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal. Argomento principale, Luciano Spalletti. “I terzini sinistri di livello in Europa sono pochi, non sarà facile prenderne uno. Credo in ogni caso che il Napoli possa giocarsela tranquillamente con le altre 4-5 squadre che si giocano l’accesso alla Champions League. Servono dei giocatori in più. Spalletti a volte gestisce le situazione di pancia, ma la maggior parte delle volte si dimostra intelligente e furbo, sa come si gestiscono queste difficili situazioni”.