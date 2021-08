Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di “Tuttosport” Fabiàn Ruiz non rinnoverà il proprio contratto con il Napoli. La richiesta del centrocampista è allungare il proprio contratto- in scadenza 2023- e aumentare il proprio ingaggio fino a 4,5 milioni. ADL ha rispedito la richiesta al mittente, precisando che in chiave cessione, prenderà in considerazione offerte sui 50 milioni.