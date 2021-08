Napoli e Lazio sono state beffate nella corsa per assicurarsi il difensore del Wender Brema, Ludwig Augustinsson. Se la Lazio si è rinforzata sulla fascia di sinistra con l’acquisto di Hysaj, il Napoli deve sicuramente accelerare per accaparrarsi un terzino sinistro. Il Siviglia intanto è scatenato sul mercato e ha approfittato dell’occasione Augustinsson in scadenza 2022 e dalla volontà del calciatore di andare via dato che il Wender Brema è retrocesso.