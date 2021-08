Sky – Insigne: nessuna svolta per il rinnovo. Il calciatore è sulla lista di Inzaghi

Sky Sport torna a parlare della questione Insigne. Il rinnovo del contratto è una questione molto spinosa al momento. Il Napoli deve abbassare il monte ingaggi e le richieste del calciatore non coincidono con questa necessità.

Per tanto Insigne è sul mercato, piace a molti club in particolare all’Inter. La volontà del calciatore è quella di rimanere a Napoli, ma per ora l’incontro con Giuntoli ha portato solo ad una fumata grigia.

Il napoletano però non è l’unico sulla lista di Inzaghi. Tra le alternative figurano anche Zapata e Correa. L’attaccante colombiano dell’Atalanta è la prima scelta dell’Inter, ma non ci sono ancora trattative certe. L’attaccante della Lazio è valutato 40 milioni di euro che potrebbero essere troppi per le casse della squadra neroazzurra.