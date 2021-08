Fabio Parisi, intermediario molto vicino a Marcos Senesi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sull’accostamento del difensore argentino al Napoli.

Ecco quanto affermato: “Il Napoli, in questo momento, ha calciatori di altissimo livello in rosa. La pista Senesi potrebbe accedersi soltanto in caso di partenza di un big in difesa”.