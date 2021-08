Venerato: “Rinnovo Insigne? Il suo agente sta trattando con altri club ma non ha portato nessuna offerta al Napoli”

Ciro Venerato, giornalista della Rai, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della situazione rinnovo Insigne. Di seguito le parole del giornalista alla radio ufficiale azzurra: “Vincenzo Pisacane, agente di Insigne, non ha portato nessuna offerta a Napoli, ma il ds Giuntoli sa che è in contatto con altri club. Se non si arriverà a una soluzione entro il 31 agosto, al club resteranno solo 5 mesi, fino a dicembre, per trovare un accordo di rinnovo. La società deve evitare di andare oltre dicembre perchè poi il giocatore sarebbe libero di firmare con il club che vuole”.