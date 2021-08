Secondo Sky Sport si sarebbe sbloccata la trattativa per la cessione di Nikita Contini al Crotone. La trattativa ha trovato il suo snodo cruciale grazie all’incontro avvenuto oggi tra il club azzurro e il suo procuratore Vincenzo Pisacane. Contini andrà dunque in prestito al Crotone in Serie B, con l’intenzione di disputare un campionato da protagonista