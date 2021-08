Scozzafava: “Insigne? Non è così sereno come si dice”

Monica Scozzafava, giornalista del Corriere della Sera, è intervenuta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare della situazione del rinnovo di Insigne. Di seguito le parole della giornalista alla radio ufficiale azzurra: “Lorenzo Insigne? Non è così sereno come si dice e a dimostrarlo è l’ansia e la preoccupazione del mister. Spalletti sa che non è una bella cosa iniziare il campionato con una situazione così calda e difficile da gestire, ma soprattutto che riguarda il giocatore più rappresentativo della squadra. Inoltre, questa situazione condiziona, e non poco, anche il morale del capitano azzurro”.