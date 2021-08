Satin: “Koulibaly? I big resteranno a Napoli per questo motivo”

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal, è intervenuto Bruno Satin, ex agente di Kalidou Koulibaly. Di seguito le sue dichiarazioni: “Koulibaly? Non ci sono offerte importanti per i giocatori del Napoli e non credo arriveranno tenendo in considerazione anche i loro stipendi. Almeno che il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, non decida di svenderli, cosa che non accadrà, i top player rimarranno nella rosa azzurra. In passato, ad ADL, arrivavano offerte di 80 milioni per il difensore senegalese e lui ne chiedeva 100”.