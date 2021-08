Marchetti: “PSG su Koulibaly? Non posso né smentire né confermare. Vi spiego”

Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, è stato ospite ai microfoni di TMW Radio. Il giornalista crede nella possibilità che Koulibaly possa essere ancora nel mirino del Paris Saint Germain. Il club francese è al centro delle polemiche per il presunto non rispetto del Fair play finanziario.

“Non posso smentire una loro trattativa perché poi succede il contrario. Il Fair play finanziario oggi non viene considerato, è stato sospeso per la pandemia. Il Fair play finanziario interverrebbe solo se le spese per i cartellini fossero insostenibili, ma a Parigi tecnicamente solo Hakimi è stato acquistato, gli altri giocatori sono arrivati tutti a parametro zero. Koulibaly resta una possibilità“.