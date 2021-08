Diario Castel di Sangro #3: il ritorno

Ok, è vero, ho aggiornato questo diario meno del previsto e anzi, dopo due sporadici tentativi l’ho tenuto in ghiaccio fino ad ora. In mia discolpa, ero impegnato a vivere intensamente, e considerato che è un fatto che dire mi capiti raramente è un eufemismo, spero che possiate comprendere. Del resto anche Luigi Tenco diceva di riuscire a scrivere solo quando era depresso, perché se era felice usciva. Ecco, in questo senso non ho scritto nulla dall’8 agosto in poi perché ho provato a godere (anche) delle cose effimere, dei nuovi rapporti che ho instaurato e degli arrosticini e delle tagliate di ribs che ho mangiato, delle sveglie alle 8 per seguire un allenamento di calcio e della facilità con cui ci si innamora degli sport seguendoli dal vivo. E ora che sono a casa senza internet mi riesce piuttosto facile pensare negativamente e quindi cercare uno sfogo in queste parole. Il discorso fila in qualche modo, no?

Comunque ho sempre odiato i riassunti, quindi quello che segue non sarà un riepilogo della parte del ritiro del Napoli che ho seguito da vicino o un flusso di pensieri ordinato. Sarà più, appunto, un diario di bordo dei giorni in cui non ho scritto niente. Per recuperare, ora che la felicità è un ricordo.

9 agosto

10 agosto