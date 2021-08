Di Napoli: “Continuare con Insigne in scadenza non è un bene per nessuno”

Arturo Di Napoli, ex giocatore, è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio per parlare del rinnovo di Insigne. Di seguito le dichiarazioni: “Insigne? Del suo rinnovo se ne parla molto, è un problema che richiede le giuste attenzioni. Ha vinto un europeo da protagonista ma lo è stato anche al Napoli. I tifosi vogliono e meritano la sua riconferma, bisognerà vedere se ADL troverà un accordo. Inoltre con Spalletti può fare molto bene, un giocatore che rispecchia le idee tecniche e tattiche. Continuare l’esperienza in azzurro in scadenza non fa bene a nessuno, ne a lui ne a Spalletti ne alla società”.