L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno è tornata a parlare dell’interesse del Napoli per Matias Vecino. Il quotdiano afferma che il centrocampista uruguayano potrebbe arrivare in prestito negli ultimi giorni di mercato. La trattativa al momento non c’è perchè Inzaghi ha espresso la volontà di puntare sul sudamericano e di non volersene privare.