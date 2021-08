AS – Il Villarreal accetta il prestito di Estupinan, ma bisogna affrettare i tempi

A Radio Kiss Kiss Napoli è stato ospite Mirko Calemme del quotidiano spagnolo AS, che ha rilasciato dichiarazioni sulla trattativa Napoli-Estupinan. Ecco quanto detto:

”Riguardo ad Estupinan la trattativa potrebbe sbloccarsi, in quanto è sulla lista dei partenti del club spagnolo. Questo perchè il Villarreal è in abbondanza di terzini sinistri e ne deve cedere uno. Ciò per abbassare il monte ingaggi, rispettando le regole della Liga. Il club spagnolo accetterebbe il prestito oneroso, ma il Napoli deve affrettarsi perchè sull’ecuadoregno vi è anche l’interesse del West Ham.”