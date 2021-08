VIDEO – Ciciretti, che sigillo all’esordio con il Pordenone!

Amato Ciciretti ha lasciato da qualche giorno il Napoli per trasferirsi definitivamente al Pordenone, in Serie B. Alla prima amichevole con la nuova maglia, l’esterno romano è stato impiegato dall’allenatore Massimo Paci e ha subito siglato un gol spettacoalre. Un sigillo che non ha evitato la sconfitta contro un avversario prestigioso come il Bologna, vittorioso per 4-2. Può essere, però, un importante segnale in vista della prossima stagione di cadetteria con l’obiettivo di ambire ai play-off. Intanto si può ammirare la prima perla di Ciciretti al Teghil!

Video tratto dal profilo Tik Tok del Pordenone Calcio