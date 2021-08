Il Roma – Lozano oggi a Castel di Sangro: “Non sono ancora al massimo”

A meno di due settimane dall’inizio della nuova stagione, sono due i grandi assenti nel gruppo squadra: Dries Mertens e Hirving Lozano. Secondo Il Roma, quest’oggi il messicano sbarcherà a Castel di Sangro, con un po’ di ritardo a causa del pericoloso infortunio che lo ha coinvolto in un match con la nazionale.

Lozano è pronto a tornare, nonostante le condizioni fisiche non siano delle migliori e ad ammetterlo è proprio lui ai microfoni di As: “Andiamo, andiamo, ma non sono ancora al massimo“. L’esterno azzurro avrà un percorso personalizzato ma c’è fiducia sui tempi di recupero: potrà tornare in forma velocemente dando la possibilità a Spalletti di avere una importante alternativa sulla corsia di destra dove per il momento c’è Politano.