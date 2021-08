Come riportato da Gianluca Di Marzio, è prevista per oggi la chiusura dell’affare tra Empoli e Napoli per il ritorno di Sebastiano Luperto.

Infatti, come scrive il giornalista sul proprio sito ufficiale “oggi è prevista la chiusura della trattativa con il Napoli, tanto che gli agenti del giocatore, Caliandro e Nappi, sono attesi a Castel di Sangro per le firme”. La formula è quella di un prestito con diritto di riscatto.