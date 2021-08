CdS – Insigne vuole chiudere la carriera al Napoli, ora la decisione spetta alla società

“Un capitano, c’ è solo un capitano“, intonano i tifosi a Castel Di Sangro. Il momento non è dei migliori, un tema contratto ancora da decifrare e un rapporto, quello tra ADL e Insigne, ai minimi convenevoli. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport Insigne ha già scelto quello che ha sempre sostenuto, anche quando ad ogni “tiraggiro” sbagliato sentiva gli sbuffi del suo stadio, e non ha cambiato opinione.

“Voglio chiudere la mia carriera qua“, nella testa di Insigne non c’è altro pensiero. Il Napoli sta riflettendo sugli effetti della pandemia e degli errori che recentemente gli sono costati la Champions League per due anni. La società vuole capire se può andare oltre quei tre milioni e mezzo e arrivare a 4, ma un milione di euro, nel quadriennio, fanno in fretta a moltiplicarsi.