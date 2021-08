Ciro Venerato, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Boga piace molto al Napoli, sia alla dirigenza che a Spalletti, ma è un’operazione che al momento non può essere sostenuta economicamente, a meno di una cessione eccellente, che stravolgerebbe i piani. Insigne? L’agente Vincenzo Pisacane è diretto a Pescocostanzo ma non per il rinnovo, soltanto per vacanza. Domani sarà inoltre definita la cessione di Luperto al Parma, sulla base di un prestito oneroso secco per mezzo milione di euro. Tutino? Si chiude a 6 milioni e il Napoli ha strappato anche il 20% sulla futura rivendita mentre per Contini si aspetta ancora di capire per bene la situazione Ospina, non è da escludere che il primo resti a Napoli per fare il secondo di Meret nel caso in cui parta il colombiano”.