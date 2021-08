Come riportato dal sito uffciale del Napoli domani Dries Mertens ed Hirving Lozano si aggregheranno al ritiro del Napoli in quel di Castel di Sangro. I due attaccanti azzurri inizieranno il lavoro con il gruppo, dopo le operazioni subite alla spalla sinistra per il primo e al sopracciglio sinistro per il secondo.