Buone notizie per i tifosi azzurri. Anche l’ultima amichevole precampionato sarà trasmessa in chiaro, per la precisazione sarà in diretta su Canale 8 ( Canale 13 del DTT). La scelta è dovuta ai grandi ascolti fatti nella giornata di ieri nell’amichevole contro l’Ascoli con circa 123mila contatti medi al minuto. Un altro motivo di successo è stato dato anche alla telecronaca di Silver Mele e di Francesco Montervino, che hanno commentato la partita in modo oggettivo e immediato.