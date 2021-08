Secondo il giornalista Silver Mele, il Taranto neopromosso in Lega Pro si sarebbe proposto per giocare un’amichevole contro il Napoli. Tale idea sarebbe stata avallata innanzitutto dal Ds tarantino Francesco Montervino. Fino ad adesso il Napoli non ha ancora stabilito l’avversario che affronterà sabato 14 agosto. Sarà il Taranto? Vedremo