Mpasinkatu: “Se il Psg lo vuole davvero, fa un’offerta importante e Koulibaly va via. Bakayoko? Vuole tornare”

Malu Mpasinkatu, direttore sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Reinildo? Al Napoli farebbe comodo, è sicuramente un calciatore molto bravo, sia in fase difensiva che di spinta. Conosce bene Osimhen quindi può essere un fattore aggiuntivo. Bakayoko? Vuole tornare al Napoli, è un’operazione fattibile solo in prestito e da fine mercato. Zakaria? Calciatore esperto, arriverebbe al Napoli pronto e con certezze per il reparto. Il Psg per Koulibaly può fare follie, sono molto determinati e quando vogliono un giocatore lo prendono a qualunque costo”.