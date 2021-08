Mpasinkatu – Osimhen potrebbe sponsorizzare l’acquisto di Mandava

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il direttore sportivo Mala Mpasinkatu che ha parlato del possibile acquisto di Reinildo Mandava. Ecco le sue parole

”Mandava ha tutte le potenzialità per far bene a Napoli. Sa fare entrambe le fasi. Ha disputato una grande campionato con il Lille l’anno scorso. Nonostante abbia il contratto in scadenza a giugno, il club francese spara alto per lui. Il giocatore, spinto anche da Osimhen vorrebbe venire a giocare nel Napoli. La trattativa poterebbe scaldarsi dopo Ferragosto”